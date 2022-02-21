Принятие законопроектов об увеличении ренты на добычу газа противоречит евроинтеграционным намерениям Украины и может привести к остановке добычи в стране.

Как передает издание Гордон, об этом говорится в письме депутатов- членов МФО «Чистая энергия – здоровая среда» к директору Секретариата энергетического сообщества Артуру Лорковскому.

«С принятием законопроектов №7038 и №7038-1 добыча газа в Украине может значительно сократиться, если не остановится совсем. Это существенно усложнит использование газа как переходное топливо, что также будет противоречить евроинтеграционным намерениям Украины в части декарбонизации экономики», - говорится в нем.

Депутаты подчеркнули, что в рамках внедрения законодательных инициатив для реализации Европейского зелёного курса Еврокомиссия приняла решение о внесении газа в «Зеленую таксономию ЕС», которая предусматривает для инвесторов те виды деятельности, которые позволяют декарбонизировать экономику.

«То есть страны ЕС рассматривают газ как переходное топливо к чистым видам энергии», - подчеркнули в письме.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.