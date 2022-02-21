Об этом он рассказал в программе «Осенний прогноз».

По словам астролога, создается впечатление, что в вопросе Минских соглашений обе стороны ставят президента Украины перед фактом, а ситуация только нагнетается. «А это смертный приговор для власти Зеленского, если он на них пойдет и подпишет документацию», - подчеркивает он. Тем не менее, добавляет Влад Росс, в начале марта в здание власти президента входит Сатурн, а это планета свержения сложных ситуаций.

Как он отмечает, достаточно маловероятно, что в середине февраля на Донбассе будет происходить что-то ожесточенное, то есть до 21-22 февраля звезды не прогнозируют ничего плохого. Но с 22 февраля, предупреждает эксперт, начнется парад планет, он продлится до 8 марта и этот период очень опасен. Астролог объясняет, что в это время жестко будут сходиться Марс, планета войны, и Плутон, планета широкомасштабной войны, символ смерти, гибели и чрезвычайных трудностей.

Поэтому, рассуждает Влад Росс, все это может в определенной степени касаться и Донбасса. «Но я вижу, что, скорее всего, это все блеф и Владимир Путин только пугает Украину, но не попытается напасть на Одессу, Харьков или нанести удар по Киеву», - убежден он.

В то же время астролог предупреждает, что в случае широкомасштабного наступления против РФ и 30 самых богатых людей введут самые большие санкции, примут нефтяное эмбарго и отключат главные российские банки от денежной системы. «И только если у Путина совсем сойдут с катушек мозги, то он нападет на Украину. Но это будет катастрофа лично для него, потому что он будет моментально обезврежен и низвергнут», - подчеркивает Влад Росс.

Как сообщала Politeka, Хомяков рассказал, что в этом году на кону так или иначе будет стоять тема свободы.

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