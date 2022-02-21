Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок рассказала об асценденте, а также назвала ключевые моменты, на которые особо нужно обращать внимание при толковании натальной карты.

Об этом она рассказала ведущей Любви Завальнюк на YouTube канале.

Прежде гостя программы советует не читать общие гороскопы из желтой прессы. «Когда люди читают общий гороскоп, то понимают, что он не работает и разочаровываются в астрологии как в науке», - подчеркивает она.

Вместо этого, говорит Анастасия Казачок, нужно разбирать натальную карту каждого отдельного человека, это буквально паспорт, с которым он рождается. «В момент вашего первого крика звезды на небе сложились определенным образом, а планеты стали в определенные знаки в определенные дома», - объясняет она.

К тому же, отмечает таролог, очень важно точное время рождения. «Это называется ректификация, когда высчитывается время вашего рождения с точностью до двух минут желательно», - рассказывает гостья программы и добавляет, что при погрешности в 4 минуты идет уже следующий градус планеты и это все меняет. К тому же, отмечает она, это важно в тех случаях, когда планета стоит на границе знаков, чтобы понять, кто человек. По словам Анастасии Казачок, играет роль даже один градус, поэтому астрология не просто так является серьезной и древней наукой.

Как она рассказывает, сегодня существует 2 школы астрологии – современная и классическая. Таролог отмечает, что в классической школе рассматривают 7 планет в момент рождения человека и их влияние на его дальнейшую жизнь. Также она отмечает, что важен асцендент – второй знак зодиака, согласно которому социум воспринимает человека. «Это то, как вас видят люди, а не то, кем вы есть на момент стояния Солнца в вашем знаке», - объясняет гостья программы.

Итак, констатирует Анастасия Казачок, 7 планет находятся в разных знаках зодиака в момент рождения, поэтому нужно разбирать эти моменты, а не останавливаться на том, что человек, например, классический Стрелец. «Именно характеристика планет в доме и знаке дает характеристику личности», - подчеркивает таролог.

Как сообщала Politeka, Казачок заявила, что плата светлым силам – это ваша внутренняя трансформация.

Также Politeka писала о том, что Казачок объяснила, как геопатические зоны размещения дома влияют на жизнь человека.