Журналистка Катерина Котенкова рассказала о принятом парламентом законопроекте, который возобновил отдельным категориям лиц право на досрочный выход на пенсию.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Документ возобновил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц. Предлагается назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий. Также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность», - рассказала Катерина Котенкова.

По словам журналистки, право на досрочную пенсию будут иметь также женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, однако при условии достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом, отметила Катерина Котенкова, лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Журналистка отметила, что власти закрепили точную дату индексации, и ее предлагается осуществлять ежегодно военнослужащим, госслужащим и другим категориям украинских пенсионеров на общих условиях.

«Будет досрочное назначение пенсий по возрасту за полтора года до выхода на заслуженный отдых лицам, трудовой договор с которыми разорван в связи с изменениями в организации производства и при других условиях», - рассказала Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает резкое повышение налогов на квартиры.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о наибольшем подорожании продукции в этом году.