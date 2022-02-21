Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о низких запасах газа в Украине, а также объяснила, зачем «Нафтогаз» пытается переманивать клиентов от маленьких компаний.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«По данным за 22 января, в украинских подземных хранилищах газа хранится 12,04 млрд кубометров при том, что максимальная их емкость – 31 млрд куб. м. Это означает, что ПХГ заполнены только на 38,8%. Открою вам страшную тайну, их заполнение прекратилось еще с 4 октября, с того момента производится только отбор», - рассказала Любовь Завальнюк.

По словам журналистки, в «Нафтогазе» и правительстве уверяют, что Украине хватит голубого топлива для стабильного прохождения остатка отопительного сезона. Любовь Завальнюк отметила, что эксперты говорят об обратном, и проблема с поставками газа постоянно тревожит всех жителей.

«Сейчас «Нафтогаз» переманивает клиентов у маленьких компаний. Чем больше обывателей станут их клиентами тем больше они продадут и заработают. Но им нужно ведь что-то продавать, значит и нужно на что-то закупать. Поэтому то и дерут с украинцев деньги на закупку газа, и убивая конкурентов на рынке устанавливают свои правила ведения бизнеса», - объяснила Любовь Завальнюк.

По ее словам, если «Нафтогаз» сможет установить на рынке монополию, то потребители не смогут иметь право выбора и будут рады любому поставщику и платить ту цену, которую установят. Журналистка заявила, что о торге, демпинге или о нормальных ценах речи даже не будет идти.

«Почему «Нафтогаз» так торопится заграбастать клиентскую базу и убрать конкурентов? Потому что в мае будут пересмотрены газовые договора, и цены в них будут значительно выше, чем сейчас. Если мы будем иметь право выбора, мы сможем диктовать свои условия. А если у нас такого права не будет, то мы просто по факту примем, что нам дают», - считает Любовь Завальнюк.

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