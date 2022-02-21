В списке запретов нет такого пункта, как трещина на лобовом стекле и запрет использования ТС, если она есть.

Когда полицейские останавливают водителей, у которых на лобовом стекле имеется трещина, то они их штрафуют якобы за неисправности. Но такие повреждения не являются техническими неисправностями автомобиля.

При повторном нарушении им грозит лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, пишет hyser, ссылаясь на данные "Апострофа".

Так, при управлении ТС, которое имеет технические неисправности, правилами его эксплуатация запрещается. За первое нарушение полицейские выписывают штраф равным 340 гривнам.

Согласно п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 "На ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешены сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей". Но согласно предписаниям данного ДСТУ такие повреждения не являются техническими неисправностями автомобиля.

Согласно п. 31.3 ПДД запрещено использовать транспортное средство, если оно было изготовлено или переоборудовано с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения. Также запрещено использование ТС, которые не прошли ТО. Это же касается ТС, на которых установлены номерные знаки, не отвечающие требованиям соответствующих стандартов. Запрещается использование ТС, если нарушен порядок установки на них световых и звуковых сигнальных устройств.

То есть, в списке запретов нет такого пункта, как трещина на лобовом стекле и запрет использования ТС, если она есть. Выходит, что трещина не является технической неисправностью. Да, она является фактом повреждения авто, однако при ее наличии авто не считается технически неисправным.

Автоэксперты уточнили, что наличие трещины на стекле в зоне работы стеклоочистителей не запрещает использование авто и исключает возможность привлечения водителя к административной ответственности согласно нормам пунктов 31.1, 31.3, 31.4 ПДД и по ч.1 ст. 121 КУоАП.