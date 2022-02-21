Депутат Днепропетровского облсовета Святослав Олейник больше года не посещает заседания. Возможно, что это связано с тем, что по Олейнику открыто несколько уголовных дел, которыми занимается НАБУ, СБУ и налоговая, сообщает «РБК-Украина»

«С декабря 2020 года Олейник не посетил ни одного заседания областного совета. Осенью 2021 года Олейник перешел из «Слуги народа» в партию «УДАР», возглавив ее областную организацию, но и это никак не сказалось на его посещаемости», - говорится в статье.

Основные пункты претензий НАБУ к Святославу Олейнику - ложь в декларации, уклонение от налогов и масса коррупционных скандалов. Также в 2021 году Главное следственное управление Государственной фискальной службы также занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и 212 «уклонение от уплаты налогов, сборов.

Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены Ирины Гуназы, но следователям стало известно, что она владеет множеством земельных участков в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде.

Активы Олейника в Словакии также записаны на его жену. Гуназа имеет там дома, земельные участки и бизнес. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ТОВ «Берег-А» с 2019 года — ТОВ «Власт 2020». А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf, s.r.o. и Proxima, s.r.o. На последнюю зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 кв м, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 кв м.

«В общем, гражданская жена Олейника владеет немалым количеством имущества, которое он не задекларировал. Как писало словацкое издание Finančné Noviny, Олейник рассматривает Словакию как «запасной аеродром», в случае проблем с украинскими налоговиками и правоохранителями», - пишет издание.

Кроме того, НАБУ внесло в реестр досудебных расследований уголовное производство по приватизации Аульской хлоропереливной станции, к которому как глава облсовета Святослав Олейник имел непосредственное отношение. Дело о приватизации «АХП» квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса — злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Святослава Олейника будет доказана в суде, ему грозит 6 лет за решеткой.

Ранее «РБК-Украина» публиковало расследование о том, как Святослав Олейник контролировал господряды в Днепропетровской области.