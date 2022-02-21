А все спорные вопросы должны решаться законным способом и по четким предполагаемым правилам, единым для всех участников рынка.



Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), обнародованной на официальном сайте.

"Добывающая отрасль имеет колоссальное значение для экономического развития. Только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины составлял 190,34 млрд грн, или 4,54% от общего объема ВВП, а доля в общей стоимости экспорта всех товаров и услуг – 4,94%», - подчеркнули в Ассоциации, пишет "УНИАН".

Там напомнили, что почти год назад была принята национальная экономическая стратегия, где государство вместе с бизнесом определило векторы развития Украины до 2030 года и обещало справедливое налогообложение, верховенство права и экономическую свободу. Однако вместо поддержки, бизнес говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.

"Еще не прошло и два месяца 2022 года, как бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности в уплате рентных платежей», - отметили в Эва.

В ассоциации подчеркнули: к началу 2022 года отечественное регуляторное поле позволяло множественность трактовок базы налогообложения. Но Конституции установлено, что законы не имеют обратного действия, поэтому обвинять компании в противоправных действиях, которые на момент их совершения такими не были, по сути, незаконно.

"Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес путем проведения проверок или любым другим способом, очевидно, наносит потери не только конкретному бизнесу, но и стране в целом. Ведь за подобными ситуациями наблюдают и иностранные инвесторы и партнеры. Поэтому захотят ли они после этого инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности – вопрос риторический», - резюмировали в ЕВА и призвали власти не оказывать давление на бизнес, и не убивать доверие между участниками рынка и властными органами.

Напомним, в январе налоговая служба начислила компании «Арселормиттал Кривой Рог» якобы налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила счета предприятия – несмотря на то, что компания отрицала долг в суде и выиграла процесс.

Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и Бэб устроили силовые обыски на ГОКе компании "Метинвест": была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк заявил, что любые проверки в период карантина запрещены, а значит, власть действует незаконно, насылая на бизнес налоговиков и силовиков.