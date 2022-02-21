Об этом заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, комментируя давление на бизнес, организованный украинскими властями.



"В Украине налоги не являются чрезвычайно высокими по сравнению с другими странами Европы или Северной Америки. Но они собираются в очень непредсказуемый способ», - отметил Ващук в эфире телеканала «Украина 24», пишет "Главком".



По его мнению, основная проблема украинской системы – то, что налоговая, вместо того, чтобы работать с бизнесом и совместно обеспечивать экономический рост Украины, занимается исключительно перевыполнением месячных планов, и ради выполнения этого удается порой до откровенного давления на бизнес.



"Взрывы непредсказуемости в штрафах, во всяких других процессах-это основной источник беспокойства бизнеса, как украинского, так и иностранного. Мне кажется, государство, налоговая и таможенная служба должны быть нацелены на то, чтобы способствовать кровообращению денег в экономике, а не просто выполнять сиюминутные месячные нормы. Это обеспечит уверенность бизнеса в климате, в котором они работают», - подчеркнул Ващук.



Он выразил убеждение, что государство должно планировать экономический рост в долгосрочной перспективе, и отказаться от желания наполнить бюджет «здесь и сейчас».



"Когда нет долгосрочного планирования, государство перебивается от месяца к месяцу, чтобы как-то выплачивать жалованье государственным служащим и пенсии гражданам. А люди, которые работают в налоговых структурах, понимают, что они должны выжать деньги из бизнеса», - резюмировал бизнес-омбудсмен.