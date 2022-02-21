Усилия Украины по преодолению энергетической зависимости от России были подорваны ошибочной политикой правительства в сфере возобновляемых источников энергии и обманом инвесторов в «зеленую» энергетику.

Об этом говорится в статье издания Politico, пишет РБК-Украина.

«Украина стоит на грани возможного нападения России, но по-прежнему зависит от Москвы в отношении важного импорта угля, дизельного топлива и — косвенно — природного газа. Усилия Украины по преодолению этой зависимости были подорваны отказом от политики в области возобновляемых источников энергии, которая возмутила инвесторов, запутала правительство судебными исками и побудила некоторые компании приостановить проекты по солнечной и ветровой энергии», - говорится в статье.

До 2020 года в Украине наблюдался всплеск развития возобновляемых источников энергии. В 2019 году новые мощности ВИЭ увеличились на 4670 МВт. Год спустя эта цифра упала до 1570 МВт, а в 2021 году эта цифра была лишь немногим выше 700 МВт, отмечает издание.

«Сейчас компании закрывают или перемещают ветряные и солнечные проекты, а растущее беспокойство по поводу возможного российского вторжения еще больше ухудшает инвестиционный климат», - отмечает Politico.

Нарушение украинским правительством своих обязательств перед инвесторами повлекло множество исков в международные арбитражи против Украины, в первую очередь от бельгийских и литовских компаний, говорится в статье.

По состоянию на 15 февраля общий долг государственной компании «ГарПок» перед инвесторами в ВИЭ за произведенную в 2021 году электроэнергию составлял 8,7 млрд грн.