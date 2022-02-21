Профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли высказался по поводу ситуации на Востоке Украины и рассказал, как европейское общество реагирует на то, что вообще происходит в государстве.

Об этом он рассказал в эфире «4 телеканала», который опубликовал на YouTube.

По словам Максима Яли, буквально еще вчера он относился к заявлениям о полномасштабном наступлении достаточно скептически, как и к сливу информации в таблоидах или американских источниках со ссылками на анонимов в Белом доме. «Вчера вечером я уже напрягся после прямых заявлений о возможности вторжения РФ из уст президента Байдена и Госсекретаря господина Блинкена. Посмотрел ужасную, дикую речь из уст госпожи Монтян в Совбезе ООН и удивился, как такое вообще может быть, проанализировав ситуацию на Донбассе, скопление войск и консолидацию обстрелов, которые уже начались по детским садам», - рассказывает эксперт.

По его словам, можно предположить и провокации на Донбассе, и на линии столкновения, и наступление двух армейских корпусов, если прислушаться к военным экспертам. К тому же, добавляет Максим Яли, еще больше тревоги добавляет то, как реагирует Запад, заявления о нападении России и давлении на выполнение Минских соглашений. Следовательно, рассуждает он, можно предположить, что так Украину пытаются подтолкнуть к выполнению условий Москвы.

Проанализировав это все, отмечает Максим Яли, он начал серьезнее относиться к вероятному обострению, но о полномасштабной войне все же пока речь не идет.

Лучшей же пока новостью эксперт называет союз между Украиной, Польшей и Великобританией. По его мнению, их можно считать союзниками, поскольку они оказывают Украине свою помощь уже, а не ждут нападения со стороны РФ. В частности, Максим Ялиговорит о поставках противотанковых комплексов для ведения боевых действий в городе. «Эти страны объединяет то, что они реально смотрят на угрозу со стороны России и видят ее имперские амбиции угрозой своей собственной национальной безопасности и стабильности в Европе. Британия всегда исторически выступала против России, когда она нарушала баланс сил на европейском континенте», - объясняет он.

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