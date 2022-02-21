Заместитель генерального директора Украинского института,журналист, исследователь и правозащитник Алим Алиев считает, что крымскотатарский народ может стать своеобразным «переводчиком» между тюркским и европейским мирами.

Об этом он рассказал в эфире программы TIGER NEWS с Петром Охотиным.

«До первой аннексии Крыма в ХVІІІ веке 95 процентов всего населения составляли крымские татары. Сегодня это 15 процентов, и это – о колонизации. Одно из первых старейших учебных заведений Украины, мусульманский университет Зинджирлы-медресе возник в Крыму, в Бахчисарае. Это был 1500 год, и там учили не только исламскому праву или религиозным канонам. Там учили арифметике и даже государственному управлению, как управлять в Крымском ханстве. Это была коллаборация: духовный вуз и бизнес-школа», - заявил он.

Позже, добавляет Алим Алиев, в начале ХХ века, была создана Крымская народная республика, которую возглавил муфтий Челебиджихан.

«Крымская народная республика – это первая демократическая республика мусульманского мира. В ее Конституции есть один из пунктов о равенстве мужчин и женщин во время голосования на выборах. Это было гораздо раньше, чем в некоторых странах Европы», - объясняет эксперт.

К примеру, во Франции женщины получили избирательное право в 1946 году, после Второй мировой войны.

«В контексте Украины важно, что крымские татары живут между двумя мирами: это тюркский, мусульманский мир, творящий нашу идентичность, и это европейский, украинский мир. Мы для Украины можем быть переводчиками с одного контекста на другой. Это важно, потому что мы можем понимать и этот влиятельный тюркский мир, и понимать европейский мир: и язык, культуру и контексты», - резюмирует Алим Алиев.

Politeka писала о том, что, по словам Руслана Бортника, Крым признали российским всего пять или шесть стран в мире.

Также Politeka сообщала, что Alina Pash, победительница Нацотбора на "Евровидение-2022", прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее поездок в Россию и оккупированный Крым.