Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала закон, который меняет схему обслуживания многоквартирных домов и рассказала о его главных рисках.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова сообщила, что 25 января парламент приняла в первом чтении законопроект, который меняет схему обслуживания многоквартирных домов. По ее словам, у каждого из домов появятся управители, а вместо тарифа на обслуживание дома появится цена управителя.

«На первом этапе управляющую компанию могут выбирать жильцы. Но если они не смогут определиться с формой управления своим домом до 1 мая этого года управителя им назначат местные власти. Сроки очень сжатые, тем более, что нужно еще успеть создать ОСМД, которые есть далеко не везде», - говорит Катерина Котенкова.

По ее словам, в Украине на 1 апреля 2021 года из 180 тысяч домов ОСМД есть только в 36 тысячах, но в 71 тысяче домов уже есть управляющие компании. Она рассказала, что без ОСМД и управителей живет порядка 30% многоэтажек. Поэтому, говорит Катерина Котенкова, эксперты прогнозируют, что большинство жильцов в отведенные им два месяца попросту не уложатся.

«И по факту проводить конкурсы на управителей и назначать их на дома будут именно местные власти. Но рынка управления жилыми домами в Украине фактически нет. Частных управителей мало, в основном, в них переквалифицируются ЖЭКи. Да и вопросы по честному отбору компаний на местных конкурсах могут появиться. Коррупцией здесь сразу запахло. Поэтому есть риски, что выберут «своих» управителей», - заявила Катерина Котенкова.

Она считает, что управитель, который победит на конкурсе, сможет выставлять такой прайс на свои услуги, какой посчитает нужным. По мнению журналистки, придерживать ценники на обслуживание домов власти вряд ли будут, тем более, что Украина подписалась перед МВФ на полностью рыночные тарифы на газ для населения.

«То есть стоимость обслуживания домов будет расти», - считает Катерина Котенкова.

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