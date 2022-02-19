Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, член ВСК Константин Бондарев, пишет Главком.



"Сергей Лещенко - это символ "Укрзализныци". Некомпетентность и коррупция. И это сказано в выводах, которые подготовлены в отчете временной следственной комиссии. Некомпетентность, потому что 90% за последние пять лет временно назначенных лиц в руководстве УЗ. Казалось бы, по требованию ВСК действительно правительство уволило наблюдательный совет. Но что мы увидели? Опять назначение тех же лиц опять - таки надзирать за коррупцией и некомпетентностью в УЗ», - сказал Бондарев.



По его словам, парламентская временная следственная комиссия подготовила действенные рекомендации по преодолению коррупции в Укрзализныце и повышение эффективности работы предприятия, однако ни правительство, ни руководство УЗ их не учитывает.



«Я хотел бы, чтобы этот отчет чиновники прочитали и сделали выводы. Отчет действенный, там изложены все факты – что надо сделать, чтобы побороть коррупцию и навести порядок в УЗ», - подытожил Бондарев.



Ранее член Константин Бондарев сообщил: Согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.



В то же время народный депутат Украины Михаил Цымбалюк отметил: выявленные временной следственной комиссией ВР многочисленные злоупотребления в Укрзализныце требуют срочной реакции правоохранительных органов.