Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале, пишет Главком.



Дубинский подчеркнул, что при цене на газ в 800 долларов, дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргаздобыча» должна будет платить 592 доллара ренты, при том что она продает газ населению и теплокоммунэнерго по 280 долларов/тыс. куб. м.



«Последствия – необратимое банкротство «Нафтогаза» и колоссальный скачек тарифов для населения», - написал он.



Напомним, 11 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.