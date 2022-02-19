Об этом заявила бывший депутат Виктория Войцицкая, пишет Главком.
«Каждый раз, когда Украина пыталась существенно увеличить ренту для украинских газодобывающих компаний, это приводило к сокращению инвестиций в развитие в соответствии с этим направлением, уменьшались инвестиции в поиск новых месторождений, в определение новых мест для скважин и т.д», - сказала она.
Войцицкая подчеркнула, что в Украине есть большие запасы газа, но страна всё равно не может обеспечить себя газом собственной добычи и остается импортозависимой.
«По моему глубокому убеждению, очень вредная инициатива. Можно найти совершенно другие источники наполнения бюджета, не трогать ту отрасль, которая стратегически важна для Украины, для ее энергетической и соответственно общей безопасности и независимости», - добавила она.
Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.
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