Дорожно-транспортное происшествие с кортежем бизнесмена Александра Ярославского вызвало большой резонанс, его обсуждают в политики, и средства массовой информации. Расследовать обстоятельства ДТП взялись журналисты проекта «СтопКор», и впоследствии показали видеоматериал про все, что смогли узнать.

Об этом пишет издание "Факты".

«В нашем расследовании мы рассмотрели все аспекты этой истории и выяснили, какие обстоятельства могли привести к ДТП, и кто и зачем может использовать трагедию в собственных корыстных или политических интересах», — отмечают авторы фильма.

В первой части расследования журналисты воссоздали реконструкцию дтп. Съемочная группа выехала на место аварии в темноте и на таком же авто, как и тот, что был участником ДТП – Мерседес класса G. На месте происшествия корреспонденты узнали от местных жителей, что кусок трассы 534 км Киев — Харьков — Довжанский довольно опасен, так как не освещается. Часто людям приходится переходить четырехполосную дорогу с нарушениями правил дорожного движения.

«По предварительной версии следствия, погибший в ДТП мужчина решил перейти дорогу в запрещенном месте. Для этого ему необходимо было перелезть через отбойник и пересечь четыре полосы, которыми мчатся авто со скоростью не менее ста километров в час», — рассказал журналист Кирилл Вольный, который ознакомился с участком дороги.

По его словам, опыты с манекеном показали, что ни один из водителей не смог бы вовремя увидеть и среагировать на пешехода, который в темное время суток неожиданно выскочил бы на дорогу.

В своем расследовании авторы фильма также выяснили, что делал погибший пешеход в тот вечер 9 февраля перед трагическим событием.

"Именно с этим обстоятельством связаны 2 важных новых нюанса. В тот вечер он был сильно пьян, вел себя агрессивно, и несколько раз даже угрожал родным самоубийством, из — за чего дважды вызывали полицию», - сообщают расследователи и задают вопросы правоохранителям, почему с учетом этого факта и уголовного прошлого погибшего его личность устанавливали три дня?

Еще один вопрос, который ставят в своем сюжете расследователи «СтопКор», как в таком состоянии и после общения с правоохранителями погибший пешеход мог оказаться на скоростном шоссе за 10 километров от дома.

По мнению команды «СтопКора», необходимо дать следствию выполнить свою работу и досконально изучить обстоятельства дела.