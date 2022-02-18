Основатель и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий рассказал, как могут развиваться боевые действия, если российские войска начнут полномасштабное наступление на территорию Украины.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

Как отмечает командир «Азова», считается, что атакующие и обороняющиеся несут потери 1:3. Тем не менее, отмечает он, многое на самом деле зависит от военной хитрости.

Андрей Билецкий размышляет над тем, как будут выглядеть боевые действия, если РФ все же решит перейти в наступление. «Основные направления понятны: Одесса, Харьков, Мариуполь и Киев, формальная «киевская» операция. Надо понимать, что мяч на их стороне (русских – Ред.) и, во-вторых, это не значит, что будет нападение в стиле «все вдруг и отовсюду», - рассказывает он. В то же время гость программы объясняет, что не стоит ждать удара по всем направлениям, максимум выберут 1-2.

К тому же, добавляет он, военные возможности Украины также имеют предел, будет растягивание войск, а атакующие могут сконцентрировать свои силы на ключевых точках. Кроме этого, рассуждает Андрей Билецкий, важно, чтобы украинская разведка сотрудничала с иностранными – британской и американской. «Мы понимаем, что сами с одной спутниковой группировкой в один спутник вряд ли что-нибудь всерьез увидим», - отмечает он.

По мнению командира полка «Азов», Россия потерпит военную катастрофу, если начнет долгосрочную оккупацию. «Они не вытянут оккупировать такие просторы. На них нужно даже не 300 тысяч бойцов, а полмиллиона и более, чтобы оккупировать хотя бы 50 процентов территории Украины», – объясняет гость программы.

В то же время Андрей Билецкий предупреждает о проблемах с логистикой, о том, что война будет вестись и на коммуникациях, а потери от работы автономных групп и групп ССО будут огромными, даже если ВСУ на начальном этапе потерпят частичное поражение. Тем не менее, рассуждает он, о долгосрочной оккупации вряд ли вообще можно говорить.

Как сообщала Politeka, Билецкий заявил, что нет ни одной развитой и богатой страны без серьезной и эффективной армии.

Также Politeka писала о том, что Табах объяснил, зачем Россия концентрирует войска у наших границ.