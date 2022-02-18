Журналистка Виктория Панченко рассказала о «налоге на огород», который будут обязаны платить все собственники земельных паев.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко рассказала, что согласно новому налоговому закону №5600, все украинцы, имеющие права собственности на земельные паи, должны платить минимальный налог в 1,5 тыс. гривен за каждый гектар. По ее словам, налоги также будут платить те, чей участок расположен не в черте города, фактически – за огород.

«Представим, что владельцы нескольких гектаров земли, которые находятся за пределами населенного пункта, ими не пользуются. Или сдают в аренду за небольшую плату. Теперь при необходимости уплаты 1,5 тыс. грн с каждого гектара дальнейшее содержание такой земли будет невыгодным – собственник задумается о продаже. Кто купит землю? Такой же мелкий фермер, обремененный налогами? Не думаю. Скорее всего, это будут крупные агрохолдинги. По сути, это разрушение системы мелких хозяйств и фермерств», - говорит Виктория Панченко.

По ее словам, если человек будет продавать собственные продукты, выращенные на сельхозугодьях и его доход от продажи овощей, превысит 12 минимальных заработных плат, необходимо будет уплатить налог на доходы физлиц 18%.

«Безусловно, это провоцирует подорожание сельскохозяйственной продукции. Поскольку, кроме налогов выросли затраты и на энергоресурсы. Закон ударит именно по легальным производителям, увеличив для них налоги чуть ли не вдвое. Будет заблокирована возможность обжаловать штрафы и санкции в суде до того, как вы их уплатили. То есть, вас налоговая может признать виновным в нарушении налогового законодательства», - заявила Виктория Панченко.

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