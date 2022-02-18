Генерал Вооруженных сил Украины, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос объяснил, что десантные операции в Черном и Азовском морях лучше не проводить в феврале.

Об этом он рассказал в эксклюзивной программе журналистки Кристины Бондаренко «Христя».

По словам гостя программы, ветра в Азовском море могут разрушить все планы нападающих и сбить их расчеты. «Техника иногда не выдерживает тех ветров, а если еще морозы будут, то это вообще огромные проблемы», - объясняет Сергей Кривонос.

Чтобы не быть голословным, он отмечает, что люди, живущие у Азовского моря или служившие на нем, прекрасно знают эти истории. В частности, рассказывает генерал, десанты, проходившие во время Второй мировой войны зимой в Азовском и Черном морях, оборачивались большими потерями.

Следовательно, констатирует Сергей Кривонос, сегодня такая погода играет в пользу Украины, она может свести планы врага на ничто. «Чем хуже погода, тем меньше шансов на успех в морских операциях, которые можно проводить на Азовском море», - заключает гость программы.

Как сообщала Politeka, Кривонос объяснил, какой должна быть территориальная оборона Украины.

Также Politeka писала о том, что Кривонос рассказал, в чем состоит главная идея территориальной обороны.