Об этом он рассказал в эксклюзивной программе журналистки Кристины Бондаренко «Христя».
По словам гостя программы, ветра в Азовском море могут разрушить все планы нападающих и сбить их расчеты. «Техника иногда не выдерживает тех ветров, а если еще морозы будут, то это вообще огромные проблемы», - объясняет Сергей Кривонос.
Чтобы не быть голословным, он отмечает, что люди, живущие у Азовского моря или служившие на нем, прекрасно знают эти истории. В частности, рассказывает генерал, десанты, проходившие во время Второй мировой войны зимой в Азовском и Черном морях, оборачивались большими потерями.
Следовательно, констатирует Сергей Кривонос, сегодня такая погода играет в пользу Украины, она может свести планы врага на ничто. «Чем хуже погода, тем меньше шансов на успех в морских операциях, которые можно проводить на Азовском море», - заключает гость программы.
Как сообщала Politeka, Кривонос объяснил, какой должна быть территориальная оборона Украины.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Эктор Хименес-Браво впервые показал себя публике после операции: "Соскучились?"
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Вслед за "Ощадбанком" и "ПриватБанком" атаковали "Дию": о чем должны знать пользователи
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
Также Politeka писала о том, что Кривонос рассказал, в чем состоит главная идея территориальной обороны.