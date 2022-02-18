Экономист Александр Гончаров поразмышлял над тем, какие возможности в финансовом плане имеет Российская Федерация, чтобы воевать против Украины.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

В первую очередь гость программы задает один вопрос: «Сможет ли страна-агрессор восстановить Донбасс?». Кроме того, отмечает он, в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ получит серьезные санкции с Запада, а на международной арене будет считаться изгнанником. «Никто помогать во всем мире им не будет и у них у самих тоже не достаточно средств», - подчеркивает Александр Гончаров.

Чтобы не быть голословным, он ссылается на оценки экспертов и сообщает, что РФ приходится тратить около 1 млрд долларов на поддержку ОРДЛО. «Не менее 70 млрд долларов Россия потратила на интеграцию инфраструктуры Крыма с материковой частью России», - добавляет он.

Следовательно, гость программы спрашивает, зачем РФ дальше заходить на территорию Украины, если уже сейчас у нее такие потери. К тому же, как отмечает Александр Гончаров, после широкомасштабного наступления инвестиции придется только увеличивать.

Экономист вспоминает об инвестиционном форуме, который примерно полтора года назад проходил в Мариуполе. Тогда говорилось, рассказывает он, что западные партнеры будут инвестировать в восстановление Донбасса, они помогут. «До сих пор после этого форума, насколько я знаю, ни одного доллара не поступило в этот фонд», - констатирует Александр Гончаров.

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