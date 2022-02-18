Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».
В первую очередь гость программы задает один вопрос: «Сможет ли страна-агрессор восстановить Донбасс?». Кроме того, отмечает он, в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины РФ получит серьезные санкции с Запада, а на международной арене будет считаться изгнанником. «Никто помогать во всем мире им не будет и у них у самих тоже не достаточно средств», - подчеркивает Александр Гончаров.
Чтобы не быть голословным, он ссылается на оценки экспертов и сообщает, что РФ приходится тратить около 1 млрд долларов на поддержку ОРДЛО. «Не менее 70 млрд долларов Россия потратила на интеграцию инфраструктуры Крыма с материковой частью России», - добавляет он.
Следовательно, гость программы спрашивает, зачем РФ дальше заходить на территорию Украины, если уже сейчас у нее такие потери. К тому же, как отмечает Александр Гончаров, после широкомасштабного наступления инвестиции придется только увеличивать.
Экономист вспоминает об инвестиционном форуме, который примерно полтора года назад проходил в Мариуполе. Тогда говорилось, рассказывает он, что западные партнеры будут инвестировать в восстановление Донбасса, они помогут. «До сих пор после этого форума, насколько я знаю, ни одного доллара не поступило в этот фонд», - констатирует Александр Гончаров.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
Похудевшая на 35 кг Зарицкая из KAZKA в новом модном образе вызвала восторг: "Настоящая панкуха"
Ушел с товарищем: найдено тело молодого военного, исчезнувшего 8 февраля
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, когда, как и при каких обстоятельствах, Россия могла вернуть захваченный Крым Украине.
Также Politeka писала о том, что Сивохо предположил, каковы последствия признания «народных республик» со стороны РФ.