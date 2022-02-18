Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».
«На начало полномасштабной войны это не похоже, нет причин для этого, да и цели, но провокации и террористические акты будут. У вас уже идёт экономическая война, всех напугали, посольства эвакуировались», - отметил Гарри Табах.
По его словам, сейчас у Украины достаточно сильная армия, поэтому наличие желания дать ответ противнику – это естественно, но в данном случае это является провокацией.
«Они хотят, чтобы вы это сделали, чтобы потом сказать «они начали войну». У вас сегодня достаточно международной поддержки и оружия, чтобы это сделать», - сказал Гарри Табах.
По мнению американского военного, Россия пытается спровоцировать Украину к началу боевых действий, чтобы потом обвинить украинскую сторону в развязывании войны.
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По его словам, сейчас у Украины достаточно сил для отвоевания территорий военным способом.
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