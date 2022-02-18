Философ Сергей Дацюк объяснил, что война сделала Донбасс непривлекательным и теперь Российской Федерации он не так уж нужен.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Как объясняет философ, Донбасс – территория достаточно сложная для интеграции, а значит РФ нужно будет встраивать там собственную производственную систему, которую сейчас могут занимать другие векторы. «За годы войны Донбасс вылетел из этих цепочек, нарушив производственный цикл и стал нежелательным активом: если их взять и туда вложить деньги – ничего хорошего не будет», – отмечает он.

В то же время Сергей Дацюк отмечает, что Донбасс – это не Крым: «дал денег, и они там будут кувыркаться». Здесь же, подчеркивает он, финансирование не изменит ситуацию, а потому возникают сомнения, нужен ли России Донбасс.

По мнению философа, РФ уже сама хочет, чтобы Украина вернула себе эту территорию. «Потому что это лишние затраты не только прямого, но и гуманитарного свойства – им надо будет встраивать свои производственные цепочки», - объясняет он. К тому же, отмечает Сергей Дацюк, из-за 8-летней войны Донбасс в принципе потерял собственную привлекательность.

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