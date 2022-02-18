Украина пока не нуждается в импорте электрической энергии в связи с существенным профицитом.

Как передает УНИАН об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко его слова цитирует издание "Сегодня".

"Сейчас мы можем не импортировать, мы никаким образом не зависимы от импорта", – заявил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что до сих пор в энергосистеме работали все 15 атомных энергоблоков, которые из-за теплой погоды были разгружены на 1400 МВт.

Галущенко отметил, что министерство полностью подготовило все мероприятия для работы энергосистемы в изолированном режиме.

Напомним, импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансировке энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии. Из-за этого Системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС.

Компания "Донбассэнерго" заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявить о банкротстве.