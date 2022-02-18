Отношения между производителями и переработчиками пищевых продуктов и торговыми сетями должны быть честными и базироваться на принципах справедливости, здоровой конкуренции и взаимной выгоды. Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании и совместной работе, который во время круглого стола в Торгово-промышленной палате Украины подписали представители 26 ассоциаций агропродовольственной отрасли.

Документ направлен на приведение условий сотрудничества между поставщиками продуктов питания и отечественным ритейлом к международным стандартам. Так, подписанты настаивают на принятии законопроекта, нормы которого базируются на директиве ЕС 2019/633 о недобросовестных торговых практиках между субъектами хозяйствования в цепи поставок сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

«Злоупотребление преобладающей рыночной силой торговыми сетями приводит к применению недобросовестных и несправедливых практик, которые противоречат обычаям делового оборота, ставят национальных производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции в невыгодное положение и ведет к упадку отрасли производства продуктов питания в Украине в пользу увеличения импорта», - говорится в тексте меморандума.

Президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков отметил, что собрание 26 лидеров агропромышленного рынка для согласования шагов по поддержке законопроекта - это настоящий праздник единства бизнеса! Предприниматели объединяются не только ради своих интересов, но и ради справедливости! "ТПП стала площадкой консолидации предпринимателей вокруг балансировки темы сферы торговой деятельности пищевыми продуктами. Спасибо бизнесу за доверие!"- отметил Геннадий.

При обсуждении документа Председатель комитета предпринимателей агропромышленного комплекса при Торгово-промышленной палате Олег Юхновский подчеркнул, что предложенный законопроект стал результатом работы квалифицированных специалистов в своей области. «Это беспрецедентное событие, пожалуй, впервые в истории Украины, когда сельскохозяйственный пищевой сектор выходит с совместной инициативой. И теперь мы имеем все возможности цивилизованно урегулировать и нормировать взаимоотношения между пищевой промышленностью и ритейлом. Дальше будет сложная работа с депутатами, с Комитетами, но первый шаг сделан», - заявил господин Юхновский.

Президент Ассоциации производителей Украины Александр Громыко также отметил, что подписанты Меморандума действуют в интересах всей отрасли и государства и выразил надежду, что это важный первый шаг, который с рынка пищевой продукции затем внедряется на другие рынки.

"За этими людьми стоят сотни предпринимателей, которые желают, чтобы правила игры были действительно конкурентными. И это очень хорошо, что бизнес объединяется не для защиты собственных интересов, а для развития всей экономики», - отметил Александр Громыко.

Денис Парамонов, владелец SMK Group отметил, что нормальным отношениям между ритейлом и производителями часто мешает отсутствие формализации и четких правил. Это два крупных субъекта-ритейл и производители, и их надо не сталкивать лбами, а привести их отношения к цивилизованному формату. И для этого нужно европейское законодательство», - считает господин Парамонов.

По словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетмана, работа над законопроєктом была не такой простой и быстрой, как ожидалось, но результат того стоит.

Генеральный директор «Укрвинпрома» Владимир Кучеренко напомнил, что следующая задача подписантов меморандума-всячески способствовать дальнейшему продвижению разработанного законопроекта.

«Если мы публично будем выходить с общей позицией, подчеркивать, что в основе проекта лежит директива Европейского союза - то сможем достичь результата. Если бороться за свой продукт, то мы многое сможем», - считает Владимир Кучеренко.

С коллегой согласен и президент Союза производителей пищевой промышленности Украины», директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. По его мнению, сейчас подписантам меморандума нужно добиваться принятия законопроекта.

"То, что сейчас подписали меморандум - очень хорошо. Нам надо разработать дорожную карту, как мы будем двигаться с этим законопроектом, и сконцентрировать усилия», - заявил Рыбчинский.

По итогам обсуждения участники подписали совместный Меморандум о сотрудничестве и совместном обращении в парламент, а также договорились о дальнейших совместных действиях.