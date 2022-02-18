Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий во время эфира ток-шоу «Гордон» объяснил, почему у страны должна быть сильная армия в контексте собственного экономического развития.

Фрагмент своего выступления он опубликовал в своем блоге.

По словам Андрея Билецкого, армия может быть помощником экономики или даже ее драйвером. В пример он приводит Южную Корею, одно из наиболее развитых в экономическом и технологическом планах государств Азии. «Южная Корея живет под постоянной угрозой и многие люди думают, что там нет войн, но еще недавно северные корейцы топили военные корабли Южной Кореи, существуют обстрелы и постоянные похищения людей», - рассказывает лидер Нацкорпуса.

Другим примером, говорит он, является Израиль, вся история которого сопровождается войной, но это государство и успешное, и сильное в военном плане. Следовательно, констатирует Андрей Билецкий, таких государств можно назвать еще много, но они доказывают одно: «Нет ни одной развитой и богатой страны без серьезной и эффективной армии».

В то же время лидер Нацкорпуса вспоминает и сегодняшнюю ситуацию в Черном и Азовском морях. «Через Черное и Азовское моря идёт 51% всего товарооборота Украины, а Россия сегодня блокировала на 90% эти маршруты под предлогом военных учений», - рассказывает он. Андрей Билецкий отмечает, что обходной путь нашли, но он длиннее, а потому обходится Украине дороже. Наличие же сильного флота и авиации, подчеркивает он, не дало бы РФ провести эти военные учения.

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