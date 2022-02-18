Эксперт по китайской метафизике Игорь Хомяков рассказал, что символизирует Тигр в этом году и какие новые границы он открывает.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Тигр относится к категории путешествующей Лошади, а это термин, обозначающий скорость, поскольку он еще и открывает китайский календарь. Китайский календарь начинается с месяца и года Тигра, поэтому получаются дублирующие два столпа. А карта в любой момент времени описывает четыре столпа: год, месяц, день и время. Год и месяц у нас одинаковые, то есть Янская вода есть и в месяце, и в году, а это одинаковые столпы. Первый элемент – это дерево, он очень активный и свободолюбивый, как энергия роста», - рассказал Игорь Хомяков.

Эксперт поделился, что этот год будет свободолюбивый, потому что еще и в часе есть Тигр, а дерево есть вверху и получается, что Янское дерево на Тигре в часе. Будет очень много активности и свободы, поделился он, но могут быть и какие-то стрессы. Потому что если мы берем китайскую метафизику в теле, сообщил он, то за дерево отвечает частично печень, а печень – это эмоция гнева. И некий стресс, и активность может быть, считает он, и могут происходить резкие движения. При этом Тигр – это путешествующая Лошадь, а это означает четыре животных, сообщил он, Тигр, Обезьяна, Свинья и Змея.

«И все эти термины обозначают скорость, если приходит хоть один из этих зверей, то это означает, что все будет происходить быстро. Много путешествий, а тема свободы будет так или иначе раскрываться. И если последние два года мы в этом плане были как-то стеснены, то теперь в этом плане будет больше активности. В этом году энергии полностью поменялись, поэтому так или иначе остаточных энергий страха, которые относились к категории воды, будет раза в два меньше. В этом году на кону так или иначе будет стоять тема свободы», - резюмировал Игорь Хомяков.

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