Журналистка Катерина Котенкова рассказала, что получат пенсионеры, которые не подпадают под индексацию в марте, а также о том, как планируют компенсировать украинцам недостающий стаж.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Тем пенсионерам, которые не попадают под индексацию, предлагают ввести надбавку. А именно 135 грн. То есть, эта сумма уже фиксирована. Она не высчитывается. Она фиксирована. Что касается прошлого года, то эта сумма была 100 грн», - отметила Катерина Котенкова.

Журналистка добавила, что те, у кого пенсия 2200 грн, попадают под индексацию, и им повышение будет 100 грн. Поэтому, по ее мнению, эти суммы 2200, 2300 будут увеличивать.

Катерина Котенкова также напомнила, что ввели норму стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Но, отметила она, много людей выходили на пенсию совсем по другим нормам. По ее словам, теперь таким пенсионерам платят не пенсию, а вот прожиточный минимум, но это хотят изменить.

«И тем людям, у которых есть нехватка стажа, пропорционально доплачивать за тот стаж, который у них есть. В общем установить некий баланс. То есть, грубо говоря, отделить их от тех людей, у которых вообще минимум стажа. Потому что получается, что работал человек много, но не хватает несколько лет, что человек работал, возможно, неофициально или не работал вообще и у него нет стажа – их приравнивают», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка объяснила на примере, что, если у человека не хватает три года, нужно взять минимальную пенсию пенсионера, у которого 30 лет стажа - получается 2600 или 40% от минимальной зарплаты. По ее словам, чем больше не хватает – тем больше процентов отнимается и тем больше отнимается до вот этой установленной суммы 1934 грн.

«То есть те люди, которые сейчас столько получают, но выходили на пенсию по закону своему, скажем так, на то время, они будут получать почти столько же если минимум лет не хватает, как и те, у кого есть те же 30 лет стажа. Ну и те, у кого совсем мало стажа будут получать вот этот минимум 1934 грн. Вот такую норму хотят принять для всех нововведений: и для доплат, и для пенсий», - говорит Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Панченко рассказала, что изменится в структуре органов, занимающихся социальными выплатами.

Также Politeka писала о том, что Рыбалко рассказала, насколько поднимутся пенсии в 2022 году.