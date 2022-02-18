Представители Национального Корпуса рассказали, когда и в каких городах Украины состоятся следующие военные вышколы для гражданского населения в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!».

Об этом говорится в Telegram-канале Национального Корпуса.

Как сказано в публикации, Штаб обороны вместе с Нацкорпусом и дальше проводят военные выучки в рамках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься!». В частности, сообщается в сообщении, в Тернополе и Киевской области военные подготовки пройдут 18 февраля, во Львове, Черкассах, Харькове, Чернигове, Александрии, Житомире, Ивано-Франковске, Полтаве, Одессе, Мелитополе – 19 февраля, а в Ковеле, Запорожье, Ровно, Житомире и Николаеве – 20 февраля.

Далее представители Нацкорпуса рассказывают подробнее, где и какие занятия будут проходить. «В частности, занятия по основам тактической подготовки состоятся в Харькове, Тернополе, Ивано-Франковске, Львове, Николаеве, Ровно, Александрии. Тренинг по тактической медицине можно будет пройти в Чернигове, Львове, Харькове, Ковеле, Александрии, Полтаве, Ровно, Мелитополе», - сообщают они. Содержимое тревожного чемодана, добавляется в публикации, будут рассматривать во время обучения в Харькове, Ивано-Франковске, Мелитополе и Запорожье.

Как сказано в сообщении, профессиональные инструкторы помогут участникам обучение получить навыки, умения и знания, которые понадобятся им в условиях боевых действий. «Каждый украинец может принять участие в мероприятиях по гражданской обороне», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

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