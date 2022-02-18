В таких умовах не варто розраховувати, що в країну прийдуть інвестори. Про це заявив член наглядової ради компанії «Житомирські ласощі» Денис Долинський, передает "РБК-Украина".



«Правоохранительная система сегодня забирает у бизнеса последнее. Это настоящая война между предпринимателями, бизнесом, большим бизнесом и правоохранительной системой в виде СБУ, НАБу, налоговой полиции. У них сегодня одна задача – как ограбить и выжать максимально все соки с бизнеса?», - заявил Долинский в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, в Украину сейчас не заходят инвестиции, и даже так называемый спекулятивный капитал покидает страну. Такая ситуация сложилась из-за давления власти на бизнес, а также из-за налоговой реформы PPO, против которой протестуют ФОПы.



«Это ж не просто 3 миллиона человек ФОПовцев. Это их семьи, по 2-3 рабочих места каждый создал. То есть, на самом деле 6-8 млн человек, которые сегодня вынуждены бороться за свое существование. Сегодня, когда в стране война и мы все в таком положении, когда отсюда инвестор убегает просто, мы сегодня гнобим наших предпринимателей и гнобим наш бизнес», - подчеркнул Долинский.



По его словам, чаще всего бизнес жалуется на незаконные действия при проверках налоговой полиции, СБУ и Национальной полиции – которые блокируют предприятия и даже занимаются рейдейрством.



«Сегодня президент везде пиарит «Дія. Сіті». Говорит: давайте, приезжайте IT-шники к нам, мы будем строить бизнес, давайте мы вам дадим закон про виртуальные активы. И в тот же день международную компанию накроют СБУшники и забирают 100 серверов. Ребята, о чем мы говорим? Очнитесь! Вы либо говорите и делайте, либо не делайте и не говорите. Потому что не может сюда прийти инвестор, когда приезжают СБУшники и устраивают маски-шоу», - резюмировал Долинский.



Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что любые проверки в период карантина запрещены, а значит, власть действует незаконно, насылая на бизнес налоговиков и силовиков.



Напомним, в январе налоговая служба насчитала компании «АрселорМитал Кривой Рог» якобы налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, а прокуратура заморозила счета предприятия – несмотря на то, что компания оспорила долг в суде и выиграла процесс.



Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и БЭБ устроили силовые обыски на ГОКе компании «Метинвест»: была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.