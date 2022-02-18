Как пишет "РБК-Украина", об этом заявил экономист Андрей Блинов.

«Повышение ренты, конечно, во-первых, не стимулирует внутреннюю добычу. Во-вторых, оно увеличивает стоимость газа. И соответственно это оказывает дополнительное инфляционное давление», - сказал он.

Блинов подчеркнул, что в случае увеличения ренты на газ внутренняя добыча в Украине будет снижаться.

«Мне кажется, что в данном случае это такой очень сильно проинфляционный фактор и фактор, который не будет направлен на пополнение именно физического ресурса газа, достаточно сильно недостающего и что в значительной степени приводит к тому, что у нас на сегодняшний день промышленное потребление газа все сокращается, и это соответственно отражается вообще на возможностях украинской промышленности производить свой продукт», - подытожил он.
Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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