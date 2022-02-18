Как пишет "Главком", об этом заявил экономист Михаил Кухар, комментируя давление власти на бизнес.



«То, что вытворяет налоговый комитет ВР, мы называем «налоговой антиреформой». Террор продолжается, бизнес-климат ухудшается колоссально. Верховенство права у нас не существует», - заявил он в эфире телеканала «Украина 24»



По его словам, власть обвиняет протесты ФОПов под Радой в том, что они куплены, но на самом деле это отнюдь не так.



«Партия власти кричит: «ФОПовцы куплены!» То есть, люди со всех областей приехали мерзнуть за 1 тыс. грн? Они говорят: «ФОПовцы – это схематозники, нужно их уничтожить!» Но я уверен, что «схематозники» как раз под Радой не мерзнут. Туда приехали те, у которых бизнес убивают!» - подчеркнул Кухар.



По его подсчетам, из-за налоговых реформ количество сторонников власти уменьшится минимум на три миллиона, ведь именно столько ФОПов пострадали от инициатив Гетманцева.



«Это 3,2 миллиона голосов, которые Гетманцев отобрал у Зеленского. И они все стоят под ВР. При этом Гетманцев хочет собрать денег в бюджет с этих людей 2-3 млрд. грн. А знаете, насколько бюджет перевыполнен в прошлом году? На 70 млрд. То есть, в условиях 70-миллиардного перевыполнения бюджета он отобрал у президента 3 миллиона голосов, чтобы собрать 2-3 млрд. грн? Это огромный макроэкономический и политологический абсурд!», - резюмировал Кухар.



Ранее член наблюдательного совета компании «Житомирські ласощі» Денис Долинский заявил, что власть в лице налоговых и правоохранительных органов объявила войну бизнесу в Украине, из-за чего из страны бегут инвесторы и даже спекулятивный капитал.



В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк заявил, что проверки во время карантина запрещены. А это значит, что власть нарушает украинское законодательство, насылая налоговую службу и БЭБ на предприятия.