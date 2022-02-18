«Шмыгаль заявил Тарасюку, что либо НКРЭКУ придумает как повысить цены, либо его снесут через СНБО» , – «Наши Гроши»



Министерство энергетики хочет добиться смены руководства Национального регулятора НКРЭКУ, пишет "Главком" со ссылкой на «Наши Гроши».



«Показательна история с заседания энергоштаба была в начале февраля. Говорят, что там все представители энергорынка выступили с оценкой ситуации, мол к обвалу цены привело включение всех блоков «Энергоатома» по согласованию с Министерством энергетики. Однако премьер-министр Шмыгаль под протокол заявил Тарасюку (глава НКРЭКУ – прим.), что либо НКРЭКУ придумает как повысить цены, обрушенные атомщиками и Галущенко, либо его снесут через СНБО», – пишет издание.



Однако «Наши Гроши» отмечают, что в начале февраля Офис президента не поддержал инициативу министра Германа Галущенко и премьера Дениса Шмыгаля по смене руководства НКРЭКУ.



Соответственно вопрос отставки НКРЭКУ 11 февраля на СНБО не рассматривали.