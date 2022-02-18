Российские эксперты и пропагандисты радуются перспективе падения объемов добычи газа в Украине и ожидают возвращения украинского газового рынка под контроль "Газпрома", заявил в своем Telegram первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, передает "Гордон".

"Проект [главы правления НАК "Нафтогаз України" Юрия] Витренко повысить ренту на собственный украинский газ, похоже, вызвал настоящий подъем в рядах газпромовских пропагандистов. Вчера такой [заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Алексей] Гривач – это у них как [пропагандист Владимир] Соловьев, но про газ – устроил танцы с бубнами, счастливый от того, что уже совсем скоро после голосования за ренту Украина попросится в очередь за газом в "Газпром", как Молдова. И что вызывает настоящую боль, с этим слугой режима трудно спорить", – написал Кучеренко.



