Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
«В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд гривен будет направлено на закупку импортного – читай российского – природного газа. С одной стороны, власть хочет остановить добычу собственного газа в Украине, с другой - отобрать у украинских газовиков 160 млрд грн и передать их “Газпрома», - отметил нардеп.
Экс-глава СБУ подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, – правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".
«Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупок газа, в Частности, чтобы эти 160 млрд гривен украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть, по сути, отдать их на финансирование российской армии», - подчеркнул нардеп.
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Напомним, 9 и 11 февраля правительство и депутаты фракции «Слуга Народа» зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше за текущий уровень. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возвращения к газовой зависимости от России.