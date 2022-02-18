Кабинет Министров планирует потратить 160 млрд грн от повышения налогов на добычу украинского газа на закупку российского газа.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд гривен будет направлено на закупку импортного – читай российского – природного газа. С одной стороны, власть хочет остановить добычу собственного газа в Украине, с другой - отобрать у украинских газовиков 160 млрд грн и передать их “Газпрома», - отметил нардеп.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, – правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".

«Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупок газа, в Частности, чтобы эти 160 млрд гривен украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть, по сути, отдать их на финансирование российской армии», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 и 11 февраля правительство и депутаты фракции «Слуга Народа» зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69-74%, что в 2-3 раза больше за текущий уровень. По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возвращения к газовой зависимости от России.