Об этом идет речь в материале «Against All Odds: Has Zelensky Failed Ukraine?» в американском журнале Forbes.
«По данным Доклада о мировых инвестициях, чистый отток капитала в Украине в 2020 году составил почти 900 млн долларов. Так уже два года. Становится хуже. Украинскому правительству пришлось использовать валютные резервы, чтобы стабилизировать украинскую валюту», - пишет журнал.
Иностранные инвесторы не рассматривают Украину для вложений, констатирует издание.
В этом, по мнению журналистов, виновата «неконструктивная политика власти в отношении бизнеса».
Так, под давление уже попал как малый бизнес, так и крупные украинские и иностранные инвесторы (как-то медицинская компания Synevo, международный сталелитейный гигант ArcelorMittal и крупнейшая украинская компания по производству стали Metinvest).
«Нынешняя налоговая политика Украины и давление на бизнес считаются причиной слабых инвестиций и падения поддержки Зеленского среди высших руководителей бизнеса и среднего класса. Отсутствие инвестиций и рабочих мест также способствует падению этой поддержки», - указывает Forbes.
Разочарование усиливается также из-за того, что повышение налогов распространяется не на всех.
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«Один из главных покровителей Зеленского, миллиардер Игорь Коломойский, находящийся под санкциями США, получил поддержку украинского парламента, чтобы избежать повышения налогов на свои горнодобывающие предприятия. А отношения Зеленского с медиа-компанией Коломойского 1+1 стали предметом расследования «панамских документов» об офшорных счетах богатых и влиятельных людей», - говорится в материале.
Как известно, в конце прошлого года парламент принял закон №5600, которым повышаются налоги для украинцев. Этот закон предусматривает повышение ренты на добычу железной руды, однако депутаты прямо в зале исключили из него повышение ренты на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывают предприятия Игоря Коломойского.
Напомним, в начале этого года налоговая служба насчитала компании «АрселорМитал Кривой Рог» налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, и обратилась в прокуратуру с требованием заморозить счета предприятия – несмотря на то, что компания оспорила этот долг в суде и выиграла процесс.
Позже, с тем же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и БЭБ пришли на ГОКи компании «Метинвест»: была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановления.