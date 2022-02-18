Доверие международных инвесторов к Украине падает из-за избирательного давления на бизнес и заигрывания власти с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом идет речь в материале «Against All Odds: Has Zelensky Failed Ukraine?» в американском журнале Forbes.

«По данным Доклада о мировых инвестициях, чистый отток капитала в Украине в 2020 году составил почти 900 млн долларов. Так уже два года. Становится хуже. Украинскому правительству пришлось использовать валютные резервы, чтобы стабилизировать украинскую валюту», - пишет журнал.

Иностранные инвесторы не рассматривают Украину для вложений, констатирует издание.

В этом, по мнению журналистов, виновата «неконструктивная политика власти в отношении бизнеса».

Так, под давление уже попал как малый бизнес, так и крупные украинские и иностранные инвесторы (как-то медицинская компания Synevo, международный сталелитейный гигант ArcelorMittal и крупнейшая украинская компания по производству стали Metinvest).

«Нынешняя налоговая политика Украины и давление на бизнес считаются причиной слабых инвестиций и падения поддержки Зеленского среди высших руководителей бизнеса и среднего класса. Отсутствие инвестиций и рабочих мест также способствует падению этой поддержки», - указывает Forbes.

Разочарование усиливается также из-за того, что повышение налогов распространяется не на всех.

«Один из главных покровителей Зеленского, миллиардер Игорь Коломойский, находящийся под санкциями США, получил поддержку украинского парламента, чтобы избежать повышения налогов на свои горнодобывающие предприятия. А отношения Зеленского с медиа-компанией Коломойского 1+1 стали предметом расследования «панамских документов» об офшорных счетах богатых и влиятельных людей», - говорится в материале.

Как известно, в конце прошлого года парламент принял закон №5600, которым повышаются налоги для украинцев. Этот закон предусматривает повышение ренты на добычу железной руды, однако депутаты прямо в зале исключили из него повышение ренты на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывают предприятия Игоря Коломойского.

Напомним, в начале этого года налоговая служба насчитала компании «АрселорМитал Кривой Рог» налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, и обратилась в прокуратуру с требованием заморозить счета предприятия – несмотря на то, что компания оспорила этот долг в суде и выиграла процесс.

Позже, с тем же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и БЭБ пришли на ГОКи компании «Метинвест»: была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановления.