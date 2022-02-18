Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «Украина 24».



«Служба безопасности, налоговая, фининспекция – приходят на предприятия в масках, касках, со щитами. Так не должна работать налоговая служба. В ХХІ веке, когда Илон Маск запускает десятки спутников во Вселенную, налоговая ломает двери, зачем? Все в компьютере написано. Сегодня уже нет этого хитрого бухгалтера в очках с нарукавниками, который в подвале сидит и прячет деньги. Оно что, этого не понимают? Налоги должны платиться с компьютера, и сразу отчисляются в налоговую службу, в государство. Платежи проверяются за четыре секунды. Для чего ломать дверь?",- выразил он удивление.



По его убеждению, налоговая прибегает к силовым методам, чтобы создать "картинку" о выполнении своих функций. Однако так не должно быть – ведь в результате таких действий страдает репутация украинского бизнеса, что играет на руку его конкурентам.



Напомним, в начале этого года налоговая служба начислила компании «Арселормиттал Кривой Рог» налоговый долг в размере 2,2 млрд грн, и обратилась в прокуратуру с требованием заморозить счета предприятия – несмотря на то, что компания отрицала этот долг в суде и выиграла процесс.



Позже, с теми же обвинениями, налоговики в сопровождении СБУ и Бэб пришли на ГОК компании «Метинвест»: была изъята техника и документация, из-за чего деятельность предприятий была приостановлена.



Народный депутат Украины Виктория Гриб заявила, что фискальное давление власти на бизнес приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и краху экономики. А инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокирование работы "Арселормиттал" - это позорная история, о которой будут говорить на международных встречах, в том числе в Давосе.