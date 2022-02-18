Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Честная уплата налогов, которые являются основой наполнения государственного бюджета, - это главный показатель ответственности бизнеса и его деятельности в пользу страны. Именно благодаря налогам государство финансирует медицину, образование, выплачивает зарплаты и пенсии, строит инфраструктуру. В 2021 году группа ДТЭК заплатила в госбюджет 31,9 млрд грн налогов. Это почти 3% от всех поступлений в общий фонд государственного бюджета за прошлый год", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Из этих 31,9 млрд грн налогов 28 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,9 млрд грн - в местные бюджеты.
Кроме того, в 2021 году фонд оплаты труда группы ДТЭК составил 16,1 млрд грн.
Также в 2021 году капитальные инвестиции группы ДТЭК в развитие производства составили 23,4 млрд грн. По сравнению с 2020 годом они выросли на 11,4 млрд грн.
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Основные причины прироста-строительство ДТЭК ВИЭ Тилигульской ветроэлектростанции и рост капитальных инвестиций ДТЭК Сети за счет увеличения тарифных источников финансирования при переходе на RAB тарифообразования.
Как сообщалось, ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн т угля. В компании решение объясняют желанием спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.