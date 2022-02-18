Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда объяснила, готовы ли киевляне избрать женщину-мэра.

Об этом она рассказала в программе Сергея Дойко «Личность».

«Пока не готовы. Город, три с половиной миллиона человек – это как государство, это огромный хозяйственный механизм. Женщина может быть мэром исключительно тогда, когда все проблемы, не решавшиеся тридцатилетиями, решены. В Европе есть женщины, потому что там все классически построено. Наработали предыдущая власть какой-то план, программу – следующая власть будет продолжать. Проще аппарату работать, и мэру проще принимать решения, потому что есть рамки ответственности», - рассуждает она.

В Киеве у мэра огромная ответственность: от хозяйственных вопросов до социальных и политических.

«Наши люди хотят видеть хозяйственника, который будет принимать решения. Женщина у нас ассоциируется с мягкостью, добротой. А наши люди еще нуждаются в жестких решениях», - говорит Марина Хонда.

Также она объяснила, какую роль в государственной службе играют детали.

«Дьявол кроется в деталях. Ты подписываешь кучу документов, все идет огромным потоком. И детали в самих документах могут иметь последствия для конкретного человека, для общества. Ты просто можешь пропустить, кто-то не вычитал. Если ты ошибся, когда принимаешь решение что-то строить или конструировать – затянется процесс, не поедет, не сделается так быстро. На службе с бюджетным процессом эти детали очень важны», - говорит она.

Если работник не понимает систему, как принимаются решения, как документы проходят процедуры – его просто обмануть.

«Меня трудно обмануть, потому что я проверю. Я многих специалистов знаю, потому что работаю очень давно. Это такие детали, они важны. Если ты их не знаешь, тебе несут ложную информацию, ты не проверишь, на что-то не обратишь внимание, и потом окажется, что не получилось так, как планировалось», - объясняет специалист.

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