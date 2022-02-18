Политолог Виктор Таран высказал своё мнение по поводу того, какую роль в формировании украинского государства сыграли национал-демократы, и каково их положение в современной Украине.

Его слова прозвучали в программе Виталия Кулика «Археология будущего».

«Идеология национал-демократии восходит к Великой Французской революции. Именно тогда возникла сама идея нации, которая хочет избавиться от власти монарха и обрести либеральные свободы. Но эта идея в разных странах осуществлялась по-разному. В XIX веке, когда рождались нации, Украина тоже захотела обрести национальную идентичность. Речь не идёт о результатах – главное, что был задан тренд. Идея украинского национализма проявлялась в разных партиях, но суть была одна: борьба с тоталитарной империей, которая отказывает нации в праве на существование. Да, формально украинскую нацию признавали – но не в политическом смысле. Так в обществе сформировался запрос на национал-демократию. Эта идея подразумевает и права человека, и либеральные свободы», - рассказывает Виктор Таран.

Но, по его мнению, на заре украинской независимости партии, которые исповедовали ту идеологию, были настроены деструктивно – и потому ни разу не вошли во власть.

«Кравчук предпочёл опереться на бюрократию, а не на национал-демократию. А Чорновил ушёл в оппозицию», - напоминает Виктор Таран.

Как сообщает Politeka, ранее представитель «Свободы» Андрей Ильенко заявил, что национальная идея украинцев – та же, что и у других европейских народов.

Также Politeka сообщала, что нардеп Юрий Загородний призвал ввести мораторий на вопросы, которые раскалывают общество.