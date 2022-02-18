В ближайшее время в Украине собственникам автомобилей придется проводить техосмотры своих машин в обязательном порядке, а нарушителям грозят штрафы.

Автомобилистам в Украине будут выписывать штрафы за непрохождение обязательного техосмотра, пишет Hyser.

Осенью текущего года в Украине вступят в силу обязательные техосмотры транспорта. Данное решение было принято в качестве одного из пунктов Соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Водители, которые не будут проходить ТО получат штрафы. Об этом сообщает информационный портал "Апостроф".

В законе "О дорожном движении" сказано, что обязательный техосмотр обязаны пройти все транспортные средства, которые участвуют в дорожном движении и были зарегистрированы территориальными органами Министерства внутренних дел Украины.

Частота прохождения техосмотра зависит от нескольких факторов, таких как тип и возраст транспорта. Например, автобусы и специализированные транспортные средства, которые перевозят опасные грузы обязаны проходить техосмотр дважды в год вне зависимости от того, какой у них срок эксплуатации.

Грузовые автомобили, грузоподъемность которых составляет более 3,5 тонн, прицепы к ним и машины такси должны проходить техосмотр ежегодно вне зависимости от срока эксплуатации.

Обычные же легковые автомобили, которые перевозят пассажиров или грузы с целью получения прибыли со сроком эксплуатации более двух лет обязаны проходить ТО каждые два года. С такой же частотой должны проверяться и грузовые автомобили вне зависимости от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонн, срок эксплуатации которых превышает два года.

За непрохождение техосмотра нарушителям предусмотрен штраф, который зависит от количества правонарушений. За первое нарушение предполагается штраф в 17 тысяч гривен. Если же автомобилист будет пойман на то, что не прошел ТО во второй раз, то его лишать водительских прав.