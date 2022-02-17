17 февраля 2022 года с рабочим визитом в Дондувд пришла заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян и глава полиции Донетчины Руслан Осипенко.

Во время встречи ректор университета Сергей Витвицкий ознакомил гостей учреждения образования с деятельностью университета и перспективами его развития.

В главном корпусе университета для гостей провели презентацию учебного заведения. Госпожа заместитель Министра и глава полиции Донетчины увидели развитие материально-технической базы ДонДУВД, проинспектировали ход ремонтных работ помещения будущей ДНК-лаборатории, открытие которой планируется в конце марта текущего года.

Ректор Дондувд отметил, что открытие ДНК-лаборатории в университете позволит расширить внутреннюю структуру ЗВО, открыв на базе лаборатории следственно-криминалистический факультет. Основным назначением лаборатории является проведение экспертиз для полиции Донецкой и Луганской областей.

На современном экспертно-криминалистическом оборудовании соискатели высшего образования университета и практические работники полиции смогут совершенствовать приобретенные теоретические знания и повышать свой профессиональный уровень. Оснащение для ДНК-лаборатории предоставляется при поддержке международных партнеров: Консультативной Миссии Европейского Союза, Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), Еврокомиссии в Украине.

В конце встречи Мэри Акопян выразила уверенность в целесообразности создания ДНК-лаборатории на базе Дондувд и поддержку данной инициативы со стороны МВД Украины.