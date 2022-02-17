Законопроект об увеличении ренты на добычу газа приведет к сокращению инвестиций и снижению добычи газа в Украине.

"Законопроект очень проблемный. Во-первых, он ставит себе задачу вытянуть как можно больше из газовых добытчиков. Стараются выжать все, что только можно. Соответственно, если сейчас газовые добытчики начали очень интенсивно инвестировать в развитие, то при таком явно драконовском налогообложении они явно будут снижать объемы инвестирования в добычу", - сказал он.

Саква подчеркнул, что увеличение ренты на добычу газа приведет к ситуации аналогичной 2015 году, когда рента была увеличена до 55%, что вынудило компании сократить инвестиции в добычу.