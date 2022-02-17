Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо поразмыслил над тем, получат ли так называемые «народные республики» российское признание как самостоятельные страны.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, РФ сможет оказывать военную помощь так называемым «народным республикам», если признает их. К тому же, отмечает Сергей Сивохо, имеется в виду и живая сила, а не только оружие. «Возможно и соглашение о совместных военных действиях, и размещение там российского воинского контингента», - предупреждает он.

В то же время эксперт предупреждает, что это вовсе не означает выход России из Минских соглашений, поскольку процедуры выхода и вступления даже не прописаны. «Россия может, например, сказать: да, мы признаём их суверенитет, но в качестве временной меры – до очередных шагов в Минском процессе. Путин может прикрытья этим», – объясняет гость программы.

Следовательно, констатирует Сергей Сивохо, такое расписание событий отнюдь не будет выгодно Украине. Тем не менее, убежден он, маловероятно, что «народные республики» получат российское признание. К тому же, добавляет эксперт, в этом вопросе России придется провести консультации, хотя большинство депутатов ее парламента уже и так очертили свою позицию. «Считать этот вопрос решенным нельзя. Путин будет вести консультации и с МИДом, и с другими службами», - отмечает он.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, что для Украины будет означать российское признание ОРДЛО.

Также Politeka писала о том, что Сивохо предупредил о попытке обострения конфликта на Донбассе в случае невыполнения Минских соглашений.