Эксперт-международник Валентин Стефанович высказался по поводу официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в украинскую столицу и поразмыслил над его возможными последствиями.

Об этом он рассказал в программе «Мотив Путника».

Как отмечает гость программы, за последние две недели в Киев приезжало много иностранных лидеров. «Лично мне весь этот политический туризм напоминает политический пиар», – рассуждает он.

В частности, Валентин Стефанович напоминает о визитах Эрдогана, Бориса Джонсона, Матеуша Моравецкого. Макрон же, подчеркивает он, приехал шестым или седьмым. «Я не думаю, что Макрон мог привезти для Украины «черную метку». Скорее всего, он просто поднял те же вопросы, которые поднимались и до него», - рассуждает эксперт.

В частности, предполагает он, речь шла о постепенном выполнении положений Минских договоренностей, на чем настаивает Россия. Тем не менее, убежден Валентин Стефанович, ни одно окончательное решение по Украине так и не приняли.

К тому же, отмечает он, требования Путина – стратегические, а президент Франции нуждается в небольшой тактической победе. В то же время эксперт напоминает, что в апреле во Франции состоятся выборы, а Макрон пытается воспользоваться кризисом в Украине в свою пользу. «Рейтинги у Макрона сейчас средние, пожалуй, даже ниже средних. Ему нужно предъявить избирателям какие-то успехи – например, показать себя в Украине миротворцем», - объясняет гость программы. Итак, заключает Валентин Стефанович, сейчас Украина в тренде и на ней лидеры иностранных государств пытаются заработать себе очки.

Как сообщала Politeka, Стефанович заявил, что Украина в результате союза с Великобританией получит мощную поддержку.

Также Politeka писала, что Бортник прокомментировал действия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время его визита в Киев.