Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам руководителя Харьковской ячейки Нацкорпуса, представители Нацкорпуса хотят обратиться в центральный аппарат Службы Безопасности с требованием провести служебную проверку относительно харьковского руководителя СБУ, в частности, достаточно ли компетентен он, чтобы занимать такую должность в прифронтовом городе. «Давайте поговорим о главе Харьковской СБУ Романе Дудине, который выступал против Марша Единства в Харькове. Считаем, что это выступление Дудина в первую очередь вызвано его оскорблением за проведение великого Марша Единства в Харькове», - говорит Константин Немичев.

При этом он напоминает, что Марш Единства планировался для того, чтобы граждане могли заявить о своей готовности защищать город и показали, что Харьков – украинский. «Харьковское СБУ вместе с местными властями пытались всячески помешать проведению марша», - сообщает руководитель Харьковской ячейки Нацкорпуса и добавляет, что с пророссийскими силами в городе и их инициативами никто не борется.

Кроме этого, рассказывает Константин Немичев, по словам Дудина, они отказались вступить в ряды ТрО. Хотя сам руководитель Харьковской ячейки Нацкорпуса утверждает, что они предлагали провести общую военную подготовку общественности и ТрО еще во время мартовского совещания с СБУ в прошлом году, чтобы поднять имидж и рекрутинг к терробороне. «На самом же деле, Дудин ничего не делает для развития терробороны», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, как сегодня складываются отношения между Западом и РФ.

Также Politeka писала о том, что Соболевский объяснил, почему украинцы должны приходить на выучки гражданской обороны.