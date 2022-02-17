Изменения в Инструкцию о порядке регистрации линий зарубежного плавания, которые предлагает Министерство инфраструктуры Украины, крайне негативно скажутся на экономике Украины и содержат многочисленные коррупционные риски. Как пишет Главком об этом заявил председатель Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак.

"Если эти изменения в инструкцию будут приняты, будет очень трудно зарегистрировать новые линии заграничного плавания или продолжить регистрацию существующих. В Украине просто не кораблей для того, чтобы вывезти зерно или металл. Это приведет к падению производства и сокращению рабочих мест, и нанесет большой ущерб экономике Украины", - пояснил Гусак в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что сейчас, из-за блокады РФ морских путей, Украине очень трудно находить судовладельцев, которые готовы направить к нам свои корабли. А изменения в Инструкцию усложнят ситуацию еще больше.

"Зачем это делается? Непонятно. Можно предположить, что это игра чиновников. Когда сначала надо что-то максимально усложнить, чтобы потом как-то помогать (в кавычках) решать вопрос или упрощать эту процедуру", - высказал предположение Гусь.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало изменения в порядок регистрации линий заграничного плавания. Новый порядок, по словам отраслевых экспертов и участников рынка, делает регистрацию практически нереальной, поскольку условия, которые выдвигает ведомство, просто невозможно выполнить.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ является свидетельством того, что ведомство множит бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

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