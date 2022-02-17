Власти хотят увеличить ренту на добычу газа, что приведет к увеличению цен и может крайне негативно сказаться на украинской газодобывающей отрасли.

Как сообщает Обозреватель, об этом написала народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина на своей странице в Facebook.

«Власть предлагает значительное повышение цены на газ. Теперь она решила похоронить украинскую добычу газа, необходимость увеличения объемов которой — как никогда, актуальна в нашей энергозависимой стране. И согласительный совет, и итоги встречи Президента со своими слугами эти намерения только подтвердили», - написала она.

Южанина отметила, что депутаты предлагают увеличить ренту на добычу газа до 74% от рыночной цены. При этом она напомнила, что в конце 2017 года парламент принял закон, которым была введена стимулирующая рента в 6% и 12% на добычу газа на новых скважинах, что дало перспективу увеличения добычи газа.

Южанина подчеркнула, что в условиях отсутствия стимулирующей ренты в 2018-2021 годах, общий объем добычи газа в Украине снизился бы на 2,3 млрд куб. м, каждая третья новая скважина не была бы пробурена и Украина потратила бы дополнительно 1 млрд долларов на импорт газа.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%. Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.