Из-за бездействия Национального агентства по аккредитации, украинские предприятия не могут вовремя подать отчеты о выбросах парниковых газов, как того требует украинское законодательство. Поэтому сроки подачи отчетности должны быть продлены, а НААУ – ускорить свою работу, передает Обозреватель. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
"Закон о мониторинге и отчетности варификации вступил в действие с 2021 года. По этому закону, все предприятия до 31 марта этого года должны подать в Міндовкілля отчеты о выбросах парниковых газов. Эти отчеты должны быть утверждены варифікаторами, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации", - пояснила Цыганок.
Под действие закона, по ее словам, попадают более тысячи установок. Однако НААУ, которое подчиняется Министерству экономики, аккредитовало только три юридических лица, чего, конечно, недостаточно для выполнения закона. И теперь, из-за бездействия агентства, украинские предприятия попали под удар.
"Мы понимаем, что чисто технически предприятия будут оштрафованы за невыполнение действующего закона. Но ведь предприятия в этом контексте не виноваты - потому что где-то произошел сбой в коммуникации между ответственными органами", - поясняет эксперт.
Единственный выход из сложившейся ситуации эксперт видит в переносе сроков. Также необходимо провести расширенное заседание, к которому приобщить все причастные органы власти (Міндовкілля, Комитет по вопросам изменения климата, Минэкономики, операторов установок) – с тем, чтобы совместно разработать выход из ситуации.
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"Чтобы не потерять первый отчетный год, мы предлагаем просто сдвинуть сроки. И, скажем, узаконить дату не 31 марта, а, скажем, 31 июля. Эта дата обоснована, и мы уже сейчас обращаемся в Миндовкиль, в НАУ, чтобы эти сроки были передвинуты и предприятия не были наказаны. Они выходят без вины виноватыми", - резюмировала президент ПАЕУ.
Напомним, с 1 января 2021 года начал действовать Закон «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». Система мониторинга внедряется Міндовкілля при поддержке Всемирного банка, и предназначена для получения качественной информации о выбросах промышленных предприятий.