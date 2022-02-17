Из-за бездействия Национального агентства по аккредитации, украинские предприятия не могут вовремя подать отчеты о выбросах парниковых газов, как того требует украинское законодательство. Поэтому сроки подачи отчетности должны быть продлены, а НААУ – ускорить свою работу, передает Обозреватель. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Закон о мониторинге и отчетности варификации вступил в действие с 2021 года. По этому закону, все предприятия до 31 марта этого года должны подать в Міндовкілля отчеты о выбросах парниковых газов. Эти отчеты должны быть утверждены варифікаторами, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации", - пояснила Цыганок.

Под действие закона, по ее словам, попадают более тысячи установок. Однако НААУ, которое подчиняется Министерству экономики, аккредитовало только три юридических лица, чего, конечно, недостаточно для выполнения закона. И теперь, из-за бездействия агентства, украинские предприятия попали под удар.

"Мы понимаем, что чисто технически предприятия будут оштрафованы за невыполнение действующего закона. Но ведь предприятия в этом контексте не виноваты - потому что где-то произошел сбой в коммуникации между ответственными органами", - поясняет эксперт.

Единственный выход из сложившейся ситуации эксперт видит в переносе сроков. Также необходимо провести расширенное заседание, к которому приобщить все причастные органы власти (Міндовкілля, Комитет по вопросам изменения климата, Минэкономики, операторов установок) – с тем, чтобы совместно разработать выход из ситуации.

"Чтобы не потерять первый отчетный год, мы предлагаем просто сдвинуть сроки. И, скажем, узаконить дату не 31 марта, а, скажем, 31 июля. Эта дата обоснована, и мы уже сейчас обращаемся в Миндовкиль, в НАУ, чтобы эти сроки были передвинуты и предприятия не были наказаны. Они выходят без вины виноватыми", - резюмировала президент ПАЕУ.

Напомним, с 1 января 2021 года начал действовать Закон «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». Система мониторинга внедряется Міндовкілля при поддержке Всемирного банка, и предназначена для получения качественной информации о выбросах промышленных предприятий.