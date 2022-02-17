Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий объяснил, как сегодня складываются отношения Российской Федерации с Западом.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам лидера Нацкорпуса, можно сделать определенные выводы о событиях вокруг Украины с конца ноября, проанализировав обращение Госдумы, которое коммунисты инициировали еще в январе президенту РФ и которое уже идет ему на подпись. «Их смысл можно попытаться правильно объяснить, опираясь на предположение, что вся эта концентрация российских войск и угроза масштабной войной в Европе была совершена отнюдь не для того, чтобы действительно ее развязать, и отнюдь не для того, чтобы побуждать Запад к каким-то заведомо нереальным уступкам», – рассуждает он.

Как объясняет Андрей Билецкий, Путин выбрал наиболее комфортный для себя вариант дальнейшего развития событий в украинской политике, а именно создал военную угрозу. Лидер Нацкорпуса отмечает, что при сегодняшних политических трендах у украинской власти не будет шансов на победу в следующих выборах. С другой стороны, добавляет он, у пророссийских сил также нет таких шансов.

В то же время Андрей Билецкий рассказывает, что Запад предпринял определенные шаги навстречу РФ, в частности, по снижению темпов интеграции Украины в Запад. Следовательно, он делает выводы, что в планы Запада не входит полный разрыв отношений с РФ, а она со своей стороны просто «торгуется».

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, что опыт участия в подготовке гражданской обороны никому не будет лишним.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса обнародовали видео масштабной военной подготовки для гражданского населения, состоявшегося в Днепре.